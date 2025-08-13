Гильфанов Рустам Халэфович

Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Научный деятель, основатель Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ)

Гильфанов Рустам родился 20 марта 1976 года в Перми.

Образование

— 1993–1998 гг. — получал высшее образование в Пермском государственном университете по специальности «Менеджмент и управление производством».

— 2022 г. — Рустам Гильфанов зачислен в аспирантуру ПНИПУ.

— 2025 г. — работает над диссертационным исследованием синтеза солевых компонентов для зимних дорожных материалов и методик выработки солей фармацевтического, пищевого и премиального назначения из сырья, добывающегося и производящегося в Пермском крае.

Начало трудовой деятельности

— 1995 г. — Гильфанов Рустам Халэфович основал компанию «Пермь АЗС Сервис», снабжавшую топливозаправочные комплексы и резервуарные хозяйства сектора ТЭК техническим оборудованием.

— С 1999-го по начало 2000-х формировал бизнес-структуру «Транссервис». Компания обеспечивала столичные площадки транспортного строительства продукцией региональных производственных объединений.

Технологическая разработка противогололедных реагентов

— Начало 2000-х гг. — Рустам Гильфанов сместил бизнес-приоритеты в направлении разработки и производства противогололедных материалов (ПГМ). Инициировал партнерство с экспертами из столичных и региональных институтов в целях создания сложносоставных формул. Выстроил деловые отношения с пермским производителем минеральных удобрений для организации выпуска полученного состава.

— 2006 г. — Гильфанов Рустам основал «Уральский завод противогололедных материалов» (УЗПМ) в Краснокамске. Создал промплощадку с научно-техническим блоком, обеспечил привлечение квалифицированных кадров.

— 2007 г. — запущен производственный процесс. В состав реагентов были включены биоразлагаемые вещества, ускоряющие выведение солевых остатков из почвенного слоя. Многокомпонентная формула, согласно результатам исследований, обеспечила поддержание минерального баланса грунтов при попадании ПГМ на озелененные территории в процессе зимней уборки. Продукция была отмечена в перечне «100 лучших товаров России».

— 2010-е гг. — УЗПМ под руководством Рустама Гильфанова расширяет производственную линейку, выпускает системы снегоплавления и метеопрогнозирования, составы для очистки дорожных покрытий, морозостойкие добавки для бетонных смесей.

— 2012 г. — новые типы ПГМ, разработанные Гильфановым Рустамом в соавторстве с научными коллективами, начинают внедряться в практику эксплуатационных служб стран Северной и Восточной Европы, государств СНГ.

— 2014 г. — продукция УЗПМ применяется в ходе подготовки и проведения ХXII Олимпийских зимних игр в Сочи.

Биография в научной среде

— 2009 г. — Гильфанов Рустам Халэфович учредил НПО, впоследствии переименованное в НИИ зимних технологий и инноваций. Профиль деятельности: проведение фундаментальных исследований, создание новых технологических решений, анализ зарубежного опыта.

— 2010-е гг. — получение юридической защиты на интеллектуальную собственность. Рустам Халэфович Гильфанов — автор следующих изобретений:

«Антигололедная композиция и способ ее изготовления»

«Сухая смесь для глушения нефтегазовых скважин и обработки пластов призабойной зоны»

«Синтез-модификатор для обработки жидкого углеводородного топлива в магнитном поле»

Другие виды деятельности

— 2014 г. — Рустам Халэфович Гильфанов стал создателем Национальной ассоциации зимнего содержания ОИиТ. Ее специалисты участвуют в доработке межгосударственных и национальных стандартов и технических регламентов, ведут информационно-просветительскую деятельность.

— 2010–2025 гг. — финансирование спортивных и культурных инициатив на территории Пермского края.

