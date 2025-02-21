Мирошников Валерий Александрович

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Общая информация

Мирошников Валерий Александрович — эксперт финсектора. Один из создателей российской системы защиты банковских депозитов. В 2004–2019 годах он занимался развитием Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Валерий Мирошников: образование

Мирошников Валерий родился в Москве в 1969-м. В 1992-м он получил университетский диплом по автодорожной специальности. В 1996-м — окончил ВЗФЭИ по направлению «финансы и кредит».

В 2004-м Валерий Мирошников, биография которого тогда развивалась в русле системы страхования вкладов, защитил в РЭА диссертацию по данной тематике.

Мирошников Валерий Александрович: карьерный трек

Валерий Мирошников после получения первого высшего образования несколько месяцев трудился в компании «Стратегия», которая занималась продажей электроники и промоборудования. Заработанные средства он вкладывал в дополнительное обучение.

В 1993–1996 годах Мирошников Валерий работал экспертом в Главном управлении инспектирования коммерческих банков Центрального Банка РФ. По его словам, кадры тогда активно покидали структуру регулятора, уходя в частный сектор. В результате он оказался одним из немногих людей в команде с опытом аудита.

С 1996-го по 1999-й Валерий Мирошников совмещал две руководящие должности в ЦБ, отвечая за взаимодействие с проблемными банками и процедуру санации (финансового оздоровления).

В 1999-м он стал замом генерального директора АРКО. Эта госорганизация была сформирована для стабилизации банковского сектора после кризиса 1998-го. Она помогала важным для страны кредитным учреждениям восстановить свою платежеспособность.

Валерий Мирошников: АСВ

В 2004-м Мирошников Валерий перешел из ликвидированного АРКО в только что созданное АСВ. Там он стал замом СЕО. В 2008-м на Агентство возложили задачи по финансовому оздоровлению банков.

Валерий Мирошников в АСВ отвечал за практическое применение закона о страховании банковских вкладов, подписанного главой государства в 2003-м. Согласно этому ФЗ, если у кредитной организации отзывают лицензию, ее клиенты получают свои деньги обратно в рамках установленной страховой суммы. На выплату отводится две недели с момента, как банк лишается права на деятельность.

Помимо этого, топ-менеджер управлял процедурой банкротства неплатежеспособных финансовых организаций. Он смог добиться существенного ускорения, удешевления, а также повышения прозрачности этой процедуры.

В 2008-м Россия столкнулась с мировым экономическим кризисом. Пережить его не смогли многие достаточно крупные банки. Как отмечает управленец, основной причиной их краха стало чрезмерное увлечение инвестициями в непрофильные активы. В тот же период у АСВ появилась обязанность предупреждать банкротство кредитных структур — участников системы страхования вкладов. Как рассказывает экс-замглавы АСВ, соответствующий закон предусматривал три способа санации:

новый инвестор получает финансовую поддержку, когда приобретает долю в банке, после этого он сам проводит необходимые мероприятия, чтобы не допустить банкротства организации

передача активов и обязательств банка в стабильно работающую финансовую структуру

если не удается найти инвестора, то АСВ берет процесс санации под свой контроль

В 2018-м руководством организации был одобрен комплекс мер по совершенствованию ликвидационных процедур. Заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников участвовал в разработке стратегии.

В 2019-м топ-менеджер покинул Агентство. Сейчас он занимается инвестициями в недвижимость.

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