ОАО филиал Татспиртпром Мамадышский спиртзавод
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Завод работает более ста лет, и в результате модернизации и масштабной реконструкции производит зерновой спирт. На спирте «Альфа» и «Люкс» Мамадышского СЗ изготавливаются водочные бренды АО «Татспиртпром» на Чистопольском и Нижнекамском ликероводочных заводах. Завод также входит в состав ОАО «Татспиртпром».
Руководитель — Фаттахов Рамиль Шарипович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Мамадыш
- Адрес: ул. Давыдова, 97 б
- Телефон: (85563) 3-44-80
- Сайт: www.tatspirtprom.ru
Дата последнего обновления: 02.09.2020