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ОАО филиал Татспиртпром Мамадышский спиртзавод

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Завод работает более ста лет, и в результате модернизации и масштабной реконструкции производит зерновой спирт. На спирте «Альфа» и «Люкс» Мамадышского СЗ изготавливаются водочные бренды АО «Татспиртпром» на Чистопольском и Нижнекамском ликероводочных заводах. Завод также входит в состав ОАО «Татспиртпром».

Руководитель — Фаттахов Рамиль Шарипович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Мамадыш
  • Адрес: ул. Давыдова, 97 б
  • Телефон: (85563) 3-44-80
  • Сайт: www.tatspirtprom.ru

Дата последнего обновления: 02.09.2020


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