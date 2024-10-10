Скуратов Сергей Николаевич

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Общая информация

Сергей Скуратов родился в 1950 г.

Образование

С 1967 по 1970 год Сергей Скуратов учился в Бугурусланском летном училище, специализирующемся на подготовке экипажей судов для транспортировки грузов и населения [1].

С 1971 по 1978 год Сергей Скуратов проходил обучение в ордена Ленина Академии гражданской авиации (ОЛАГА).

С 1983 по 1984 год Скуратов Сергей был слушателем командного факультета ОЛАГА (с 2004 года — СПбГУГА)[2].

Профессиональный путь

В 1970 году Скуратов Сергей Николаевич начал трудовой путь Свердловском авиаотряде. Начал летную карьеру на легкомоторном Ан-2[3].

В 1973 году стал выполнять рейсы в качестве командира.

С 1984 по 1987 год Сергей Николаевич Скуратов отвечал за безопасность полетов, состояние воздушного транспорта, оборудования на аэродромах в рамках работы на посту главы профильной инспекции Уральского управления гражданской авиации.

Сергей Скуратов, биография которого была связана с авиаотрядом до начала его приватизации, получил опыт полетов на разных моделях советских лайнеров (Ан-26, Ту-154, Ил-86).

В 1987 году Скуратов Сергей возглавил Свердловский объединенный авиаотряд, в 1991 году преобразованный в госавиапредприятие.

О компании

В 1993 году состоялось разделение на воздушную гавань «Кольцово» и «Уральские авиалинии», генеральным директором которых стал Скуратов Сергей Николаевич [4].

В 1999 году пилоты авиакомпании (АК) были подготовлены по стандартам ИКАО второй категории.

В начале 2000-х транспортное предприятие стабильно развивалось, масштабируя флот и расширяя маршрутную сеть.

В 2006 году авиакомпания под руководством Сергея Николаевича Скуратова начала программу обновления флота. Переход на новые машины потребовал переобучения экипажей. Подготовка пилотов занимала около года. Первоначально она проводилась за рубежом (Франция, Чехия, ОАЭ и др.).

В 2012 году «Уральские авиалинии» закупили тренажерный комплекс[5], позволяющий с высокой степенью визуализации моделировать реальные полеты и большую часть нештатных ситуаций. Сергей Скуратов, биография которого включает период работы инспектором по авиабезопасности, придает первостепенное значение подготовке авиаперсонала. Если по нормативам Airbus, второй пилот может стать КВС после 1,5 тысячи часов налета, то в российской компании минимальный показатель составляет 3,5 тысячи часов.

В 2020-м во время пандемии COVID-19 перевозчик в двухнедельный срок переоборудовал 16 пассажирских бортов в грузовые. Их использовали для транспортировки лекарств, СИЗ и аппаратов ИВЛ из КНР в РФ.

Сегодня «Уральские авиалинии» являются одной из ведущих российских авиакомпаний. Ее услугами ежегодно пользуются более 9 миллионов человек, или каждый 12-й воздушный пассажир в стране [6].

В 2024-м Сергей Николаевич Скуратов написал заявление об отставке с поста гендиректора АК.

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