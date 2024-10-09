Максимов Леонид Владиславович

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Общая информация

Образование

— В 1991 г. — Максимов Леонид окончил школу математической направленности [1].

— В 1996 г. — Максимов Леонид Владиславович выпустился из МГГА.

Трудовая деятельность

— В 1991 г. — Леонид Владиславович Максимов стал управлять сетью по продаже продовольствия.

— В 1993 г. — Леонид Максимов устроился на рядовую должность в фирму, продававшую металлопрокатные изделия российским предприятиям. Вскоре он вырос до топ-менеджера. Позже бизнесмен выкупил компанию.

— В 2001 г. — Леонид Максимов ГК «Пионер» создал на паритетных условиях с партнером и единомышленником Андреем Грудиным. Специализацией организации стала жилая недвижимость принципиально нового формата — более комфортная, чем строилась во времена СССРи в девяностые. Проекты Группы предусматривали комплексное развитие территорий со строительством инфраструктуры и благоустройством прилегающей земли.

— В 2001–2019 гг. — советом директоров структуры руководил Леонид Максимов. ГК «Пионер» [2]за этот временной отрезок превратилась в заметного игрока на московском и петербургском рынках.

— В 2002–2009 гг. — Максимов Леонид руководил компанией «Магма Трейд», которая была официальным дистрибьютором продукции Магнитогорского металлургического комбината. Торговля шла различными партиями — от розничных до крупнооптовых. Современная инфраструктура и высокопрофессиональный коллектив обеспечили успех предприятия.

— В 2004 г. — группа компаний, сооснователем которой был Максимов Леонид Владиславович, достроила свой первый ЖК.

— В 2011 г. — Группа представила концепцию LIFE — жилых кварталов недалеко от станций метро. Такие проекты предусматривают наличие социальной инфраструктуры, площадей под коммерческие предприятия, детских и спортивных городков. Кроме того, подобные ЖК отличаются высокой экологичностью. Первыми комплексами этой серии стали:

— В 2014 г. — Андрей Грудин, Леонид Максимов и ГК «Пионер» реализовали дебютный проект на перспективном рынке арендных апартаментов. Их сеть развивается под брендом YE’S. Многие из них возводятся в составе многоэтажных МФК, включающих также офисы и предприятия торговли и услуг.

— В 2016 г. — компания начала реализовывать ряд проектов в рамках ТПУ. Как рассказывал Максимов Леонид, важно не забывать об изначальном предназначении подобных объектов — обеспечить жителям и гостям города быструю и комфортную пересадку с одного вида транспорта на другой. Возведение коммерческой инфраструктуры в таких точках превращает эти узлы в самостоятельные объекты притяжения. Благодаря этому в окружающем районе повышается спрос на недвижимость. Его удовлетворение обеспечивает застройщику дополнительную выручку. Подобные проекты относятся к транспортно-ориентированному девелопменту. В итоге несколько объектов были успешно сданы в эксплуатацию.

— В 2019–2022 гг. — Леонид Владиславович Максимов занимал пост гендиректора и председателя совета директоров компании.

— В 2020 г. — долю Андрея Грудина в бизнесе приобрел Леонид Максимов. ГК «Пионер» тогда завершила масштабный проект серии LIFE со школой на территории и открыла апарт-отель с крупнейшим номерным фондом и наиболее развитой инфраструктурой.

— В 2022 г. — сдан в эксплуатацию комплекс арендных апартаментов в престижном районе Нью-Йорка [5]. Кроме того, Леонид Максимов учредил девелоперскую компанию для работы в ОАЭ[6].

— На конец 2023 г. — Группа завершила объекты общей площадью 2,8 млн «квадратов». Еще 1,7 млн находились на различных стадиях реализации.

— Только за первое полугодие 2024 г. — выручка ГК «Пионер» выросла на 28% — до 22 млрд рублей. Чистая прибыль компании составила 3,7 млрд рублей.

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