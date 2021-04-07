Фахриев Ильгиз Газизович

Общая информация

Родился 07 ноября 1965 года в Казани.

Образование

1995 г. — окончил Московский педагогический государственный университет, специальность «педагог по физической культуре».

Трудовая деятельность



1983-1985гг. — слесарь-ремонтник Казанского моторостроительного производственного объединения;

1985-1987гг. — служба в Советской Армии;

1988-1989гг. — слесарь-ремонтник Зеленодольского производственного объединения «Завод им.Серго»;

1989-1991гг. — слесарь-инструментальщик Зеленодольского производственного объединения «Завод им.Серго»;

1991-1994гг. — инструктор-методист по физической культуре и спорту Футбольного клуба «Нефтехимик»;

1994-1998гг. — тренер-администратор команды мастеров Футбольного клуба «Нефтехимик»;

1998-2000гг. — старший тренер-начальник команды Футбольного клуба «Нефтехимик;

Январь 2000г.-сентябрь 2001г. — директор Коммунального учреждения «Футбольный клуб “Рубин”»;

Сентябрь 2001г.- март 2002г. — заместитель директора по резерву «Футбольный клуб “Рубин”»;

Март 2002г.-сентябрь 2002г. — заместитель директора по учебно-воспитательной работе «Футбольный клуб “Рубин”»;

Сентябрь 2002г.-2006г. — исполнительный директор Баскетбольного спортивного сооружения «Баскет-Холл» общественной организации Баскетбольный клуб «УНИКС»;

2006-2015гг. — председатель Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета муниципального образования города Казани;

2015-2017гг.- генеральный директор Муниципального автономного учреждения «Футбольный клуб “Рубин”»

2017-2018 гг. — спортивный директор ФК «Рубин», председатель Наблюдательного совета клуба;

Август 2018г.- ноябрь 2018г. — заместитель директора МАУ «ДЮСШ «Ак Буре»»;

С ноября 2018г. — директор МАУ «СОК «Центральный стадион» г. Казани».

С 2020 г. — депутат Казанской городской Думы.

Награды и звания

Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан (2011 г.).

Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (2015 г.).

Награжден почетной грамотой главы администрации Казани «За большой вклад в развитие футбола в г. Казани», благодарственным письмом президента РТ «За вклад в строительство ДИВС г. Казани «Баскет-Холл», благодарственным письмом заместителя премьер-министра РТ «За проведение республиканского конкурса «Урожай-2003», дипломом премьер-министра РТ «Руководитель года-2004», почетной грамотой города Казани (2000г.), благодарственным письмом президента Республики Татарстан (2003г.), благодарностью Организационного комитета по проведению чемпионата мира по борьбе на поясах (2005 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005г.), юбилейной медалью «90 лет профсоюзу работников государственных учреждений России» (2008 г.), памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» и Благодарственным письмом АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г.Казани» (2013г.).

Лауреат премии «Гросс-спортивная индустрия России» в номинации «БСС „Баскет-Холл“ — лучший спортивный комплекс России».

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