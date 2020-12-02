Тагирзянов Тальгат Галимзянович
Общая информация
Родился 25 ноября 1956 года в с. Кандыз Бавлинского района Татарской АССР.
Образование
1984 г. — окончил Казанский сельскохозяйственный институт.
Трудовая деятельность
1974-1976 гг. — слесарь совхоза «Южный» Бавлинского района ТАССР.
1976-1978 гг. — служба в рядах Советской Армии.
1978 г. — шофер совхоза «Южный» Бавлинского района ТАССР.
1984 г. — инженер по трудоемким работам совхоза «Южный» Бавлинского района ТАССР.
1985-1986 гг. — старший инженер отдела кормопроизводства и кормоиспользования минсельхоза ТАССР.
1986 гг. — старший инженер подотдела по производству и переработке кормов Госагропрома ТАССР.
1986-1990 гг. — ведущий технолог подотдела по производству и переработке кормов Госагропрома ТАССР.
1990-1991 гг. — ведущий инженер отдела по кормопроизводству и использованию мелиорируемых земель агропрома ТАССР.
1991 г. — ведущий инженер отдела по кормопроизводству и использованию мелиорируемых земель минсельхозпрода ТАССР.
1991-1994 гг. — ведущий инженер подотдела снабжения машинами и оборудованием минсельхозпрода РТ.
1994-2001 гг. — главный специалист группы лизинговой деятельности минсельхозпрода РТ.
2001-2002 гг. — заместитель начальника отдела маркетинговой и лизинговой деятельности, ГСМ минсельхозпрода РТ.
2002-2005 гг. — начальник отдела механизации и электрификации минсельхозпрода РТ.
2006 г. — начальник отдела инженерно-технического обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.
С апреля 2006 г. — заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по инженерно-технической политике.
Награды и звания
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014 г.), медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2016 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, ул. Федосеевская, 36
- Телефон: (843) 221-76-58
- Email: Talgat.Tagirzyanov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 02.12.2020