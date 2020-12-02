Тагирзянов Тальгат Галимзянович

Общая информация

Родился 25 ноября 1956 года в с. Кандыз Бавлинского района Татарской АССР.

Образование

1984 г. — окончил Казанский сельскохозяйственный институт.

Трудовая деятельность

1974-1976 гг. — слесарь совхоза «Южный» Бавлинского района ТАССР.

1976-1978 гг. — служба в рядах Советской Армии.

1978 г. — шофер совхоза «Южный» Бавлинского района ТАССР.

1984 г. — инженер по трудоемким работам совхоза «Южный» Бавлинского района ТАССР.

1985-1986 гг. — старший инженер отдела кормопроизводства и кормоиспользования минсельхоза ТАССР.

1986 гг. — старший инженер подотдела по производству и переработке кормов Госагропрома ТАССР.

1986-1990 гг. — ведущий технолог подотдела по производству и переработке кормов Госагропрома ТАССР.

1990-1991 гг. — ведущий инженер отдела по кормопроизводству и использованию мелиорируемых земель агропрома ТАССР.

1991 г. — ведущий инженер отдела по кормопроизводству и использованию мелиорируемых земель минсельхозпрода ТАССР.

1991-1994 гг. — ведущий инженер подотдела снабжения машинами и оборудованием минсельхозпрода РТ.

1994-2001 гг. — главный специалист группы лизинговой деятельности минсельхозпрода РТ.

2001-2002 гг. — заместитель начальника отдела маркетинговой и лизинговой деятельности, ГСМ минсельхозпрода РТ.

2002-2005 гг. — начальник отдела механизации и электрификации минсельхозпрода РТ.

2006 г. — начальник отдела инженерно-технического обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

С апреля 2006 г. — заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по инженерно-технической политике.

Награды и звания

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014 г.), медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2016 г.).

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