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ОАО Алабуга соте

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Год основания компании — 1935. Начиная с 2011 года, ведется активное развитие дистрибьюторской сети. Продажи продукции осуществляются на территориях Российской Федерации и в Казахстане. Производит продукцию с торговой маркой «Вкусняев» (около 70 видов продукции).

Руководитель — Алексеева Татьяна Михайловна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Елабуга
  • Адрес: г.Елабуга, ул.Казанская, 104
  • Телефон: (85557) 7-56-01
  • Email: el_moloko_zakaz@mail.ru
  • Сайт: www.elmoloko.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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