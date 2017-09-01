ГАУ УГЭЦ РТ
Общая информация
ГАУ « Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» было создано в 2015 году путем изменения типа существующего государственного учреждения «Управление Государственной вневедомственной экспертизы Республики Татарстан по строительству и архитектуре» и основано на базе объединения данной организации с ООО «РИТЦ».
Новый статус учреждения обеспечивает заказчикам доступ к базе нормативно-технических, интеллектуальных, методических ресурсов, современным данным в области строительства и ЖКХ, передовому опыту в сфере государственной экспертизы, ценообразования и сметного нормирования.
Руководитель - Салихов Мазит Хазипович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420054, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д. 125
- Телефон: (843) 272-04-94
- Email: expertiza-rt@tatar.ru
- Сайт: http://gosekspertiza-rt.ru/
Дата последнего обновления: 01.09.2017