Список персон

Чернов Валерий Павлович

Медицина

Общая информация

Родился 16 июня 1955 года в Казани.

Образование

1982–1984 гг.— учился в Казанском медицинском училище.

Трудовая деятельность

1973–1975 гг. — служба в Советской армии.
1975–1978 гг.— работал на Казанском вертолетном заводе.
1992–1996 — генеральный директор стоматологической клиники «Стомэл».

С 1996 г. — генеральный директор стоматологической клиники «Энже».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420080, ул. Восстания, д. 42
  • Телефон: (843) 564-14-14
  • Email: engekazan@gmail.com
  • Сайт: www.enge.ru

Дата последнего обновления: 29.09.2020


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