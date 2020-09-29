Чернов Валерий Павлович
Общая информация
Родился 16 июня 1955 года в Казани.
Образование
1982–1984 гг.— учился в Казанском медицинском училище.
Трудовая деятельность
1973–1975 гг. — служба в Советской армии.
1975–1978 гг.— работал на Казанском вертолетном заводе.
1992–1996 — генеральный директор стоматологической клиники «Стомэл».
С 1996 г. — генеральный директор стоматологической клиники «Энже».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420080, ул. Восстания, д. 42
- Телефон: (843) 564-14-14
- Email: engekazan@gmail.com
- Сайт: www.enge.ru
Дата последнего обновления: 29.09.2020