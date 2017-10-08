Движение «Татарстан – Новый век»
Общая информация
Движение «Татарстан – Новый век» образовано 1999 года.
В настоящее время во всех крупных политических акциях Движение выступает как стратегический партнер ТРО ВПП «Единая Россия». Организация принимает активное участие в политической, общественной и экономической жизни общества для достижения общественного и гражданского согласия в обществе.
Руководитель - Тарханова Алсу Абдрахманова
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, ул. Пушкина, 86, офис 204
- Телефон: (843) 264-69-39
- Email: tnvrod@yandex.ru
- Сайт: www.tnvrod.ru
Дата последнего обновления: 08.10.2017