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Движение «Татарстан – Новый век»

Общественные организации

Общая информация

Движение «Татарстан – Новый век» образовано 1999 года.

В настоящее время во всех крупных политических акциях Движение выступает как стратегический партнер ТРО ВПП «Единая Россия». Организация принимает активное участие в политической, общественной и экономической жизни общества для достижения общественного и гражданского согласия в общест­ве.

Руководитель - Тарханова Алсу Абдрахманова

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420060, г. Казань, ул. Пушкина, 86, офис 204
  • Телефон: (843) 264-69-39
  • Email: tnvrod@yandex.ru
  • Сайт: www.tnvrod.ru

Дата последнего обновления: 08.10.2017

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