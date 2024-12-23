РОО Национально-культурная автономия башкир — курултай (конгресс) башкир РТ

Общая информация

Председатель — Хасанов Гали Ахтарович

Башкирское общество в г. Казани было создано в 1992 году.

В том же году в Набережных Челнах, где насчитывалось около десяти тысяч башкир, по инициативе Л. Габбасовой возникла национально-культурная община «Юлдаш».

На основе закона РФ «О национально-культурных автономиях» в 1998 году в Нижнекамске был создан «Башкирская национально-культурная автономия «Урал» города Нижнекамска», а казанская и набережночелнинская организации были перерегистрированы под названиями «Национально-культурная автономия башкир г. Казани» в 1999г и «Башкирская национально-культурная автономия «Шоңҡар» города Набережные Челны» в 2000г.

В мае месяце 2003 года местные национально-культурные автономии, объединившись, созвали курултай-съезд башкир Республики Татарстан, на котором была положена основа будущей Национально-культурной автономии башкир Республики Татарстан — Курултая башкир Республики Татарстан. Поддержка руководства обеих республик — Башкортостана и Татарстана дала возможность провести этот форум на высоком уровне. Был избран Совет Курултая башкир и состоялись выборы делегатов на предстоящий 11 Всемирный Курултай башкир. Создание Совета Курултая башкир на республиканском масштабе вывело башкирские автономии на более высокий уровень развития.

Национально-культурные образования башкир открыты для всех, кому близки культура, искусство башкирского народа.

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