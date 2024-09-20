Медико-фармацевтического колледжа ФГБОУ ВО «КГМУ»
Общая информация
Директор — Мусин Наиль Мазгарович
Колледж — старейшее и уважаемое учебное заведение Российской Федерации История колледжа насчитывает более 100 лет, создан в соответствии с решением Всемедсантруд от 05.09.1921 г.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02.06.2011 № 457 и приказом ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздравсоцразвития России от 29.12.2011 № 2174 колледж реорганизован в форме присоединения к Казанскому государственному медицинскому университету, с образованием структурного подразделения «Медико-фармацевтический колледж Казанского государственного медицинского университета»Сегодня это многофункциональное учебное заведение с достойными традициями и высоким качеством обучения.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Тукая, 73
- Телефон: (843) 293-18-57
- Email: college@kazangmu.ru
- Сайт: https://kazangmu.ru/kmfu/o-kolledzhe
Дата последнего обновления: 20.09.2024