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Медико-фармацевтического колледжа ФГБОУ ВО «КГМУ»

Образование и наука

Общая информация

Директор Мусин Наиль Мазгарович

Колледж — старейшее и уважаемое учебное заведение Российской Федерации История колледжа насчитывает более 100 лет, создан в соответствии с решением Всемедсантруд от 05.09.1921 г.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02.06.2011 № 457 и приказом ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздравсоцразвития России от 29.12.2011 № 2174 колледж реорганизован в форме присоединения к Казанскому государственному медицинскому университету, с образованием структурного подразделения «Медико-фармацевтический колледж Казанского государственного медицинского университета»Сегодня это многофункциональное учебное заведение с достойными традициями и высоким качеством обучения.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Тукая, 73
  • Телефон: (843) 293-18-57
  • Email: college@kazangmu.ru
  • Сайт: https://kazangmu.ru/kmfu/o-kolledzhe

Дата последнего обновления: 20.09.2024


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