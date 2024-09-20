АО Научно-исследовательский институт ВНИИУС
Общая информация
Генеральный директор — Мазгаров Ахмет Мазгарович
Научно-исследовательский институт ВНИИУС основан в 1965 году как головной Всесоюзный НИИ в области технологий производства и переработки легкого углеводородного сырья.
Основные направления деятельности:
— Анализ нефтегазового сырья, отбор проб нефти и газа по ГОСТ и ASTM. (собственная сертифицированная лаборатория).
— Разработка и предоставление технологических регламентов на проектирование установок подготовки нефти и газа, сероочистки газов, очистки нефти, нефтепродуктов и сточных вод от сернистых соединений.
— Авторский надзор при проектировании установок по нашему регламенту.
— Участие в пусконаладочных работах как авторов технологии.
— Разработка регламента на реконструкцию и модернизацию имеющихся установок (сервисные услуги).
— Научно-техническая консультация.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061 г. Казань, ул. Николая Ершова 35-A
- Телефон: (843)272-72-99
- Email: vniius@mail.ru
- Сайт: https://vniius.ru/
Дата последнего обновления: 20.09.2024