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АО Научно-исследовательский институт ВНИИУС

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Общая информация

Генеральный директор — Мазгаров Ахмет Мазгарович

Научно-исследовательский институт ВНИИУС основан в 1965 году как головной Всесоюзный НИИ в области технологий производства и переработки легкого углеводородного сырья.

Основные направления деятельности:
— Анализ нефтегазового сырья, отбор проб нефти и газа по ГОСТ и ASTM. (собственная сертифицированная лаборатория).
— Разработка и предоставление технологических регламентов на проектирование установок подготовки нефти и газа, сероочистки газов, очистки нефти, нефтепродуктов и сточных вод от сернистых соединений.
— Авторский надзор при проектировании установок по нашему регламенту.
— Участие в пусконаладочных работах как авторов технологии.
— Разработка регламента на реконструкцию и модернизацию имеющихся установок (сервисные услуги).
— Научно-техническая консультация.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061 г. Казань, ул. Николая Ершова 35-A
  • Телефон: (843)272-72-99
  • Email: vniius@mail.ru
  • Сайт: https://vniius.ru/

Дата последнего обновления: 20.09.2024


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