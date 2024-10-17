ГАУЗ Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями министерства здравоохранения Республики Татарстан
Общая информация
Главный врач — Галиуллин Нияз Ильясович
Основным направлением деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский центр по профилактике и борьбой со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (далее Центр СПИД) является реализация Приоритетного национального проекта «Здоровье» и выполнение государственного задания по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, 65, нежилое помещение №1001;
- Телефон: (843) 272-79-19
- Email: centre_spid@tatar.ru
- Сайт: https://infospid.ru/
Дата последнего обновления: 17.10.2024