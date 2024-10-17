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ГАУЗ Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями министерства здравоохранения Республики Татарстан

Медицина, Государственные клиники

Общая информация

Главный врач — Галиуллин Нияз Ильясович

Основным направлением деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский центр по профилактике и борьбой со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (далее Центр СПИД) является реализация Приоритетного национального проекта «Здоровье» и выполнение государственного задания по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, 65, нежилое помещение №1001;
  • Телефон: (843) 272-79-19
  • Email: centre_spid@tatar.ru
  • Сайт: https://infospid.ru/

Дата последнего обновления: 17.10.2024


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