ООО УК «Азбука сыра»
Общая информация
Руководитель — Муратов Марат Яшарович
История компании начинается с 1974 г., с основания завода в г.Мамадыш.
ООО «Азбука сыра» — отечественный производитель сыра, сливочного масла, сухой молочной сыворотки. Управляющая компания расположена в г. Казань, производство локализовано в Республике Татарстан г. Мамадыш. Там расположен филиал Мамадышский завод, который с 1974 года осуществляет деятельность по переработке молока.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Н. Столбова, 2
- Телефон: (843) 202-26-03
- Сайт: https://tatarmilk.ru/
Дата последнего обновления: 25.09.2024