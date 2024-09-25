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ООО УК «Азбука сыра»

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Руководитель Муратов Марат Яшарович

История компании начинается с 1974 г., с основания завода в г.Мамадыш.

ООО «Азбука сыра» — отечественный производитель сыра, сливочного масла, сухой молочной сыворотки. Управляющая компания расположена в г. Казань, производство локализовано в Республике Татарстан г. Мамадыш. Там расположен филиал Мамадышский завод, который с 1974 года осуществляет деятельность по переработке молока.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, г. Казань, ул. Н. Столбова, 2
  • Телефон: (843) 202-26-03
  • Сайт: https://tatarmilk.ru/

Дата последнего обновления: 25.09.2024


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