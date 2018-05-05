Самаренкин Дмитрий Анатольевич

Общая информация

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, председатель Совета директоров АО «Казанский жировой комбинат», почетный президент ХК «Динамо-Казань»

Ролился в г. Набережные Челны ТАССР. Окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» (1990 г.).

Трудовая деятельность:

1993 — 1997 гг. — работа на руководящих должностях предприятий малого и среднего бизнеса.

1998 — 2000 гг. — председатель комитета кредиторов ОАО «Нэфис Косметикс».

2000 — 2003 гг. — заместитель генерального директора по развитию ОАО «Нэфис Косметикс».

С 2003 г. — председатель Совета директоров ОАО «Казанский жировой комбинат».

2007 — 2011 гг. — президент ХК «Динамо-Казань» (хоккей с мячом).

2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва, член Комитета Государственного Совета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

С октября 2012 г. — генеральный менеджер сборной России по хоккею с мячом.

2011 — 2012 гг. — президент ФК «Рубин».

С 2013 г. — почетный президент «Динамо-Казань».

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва.

Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ, член комитета Государственного Совета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

Награжден почетным орденом «За личные заслуги по эффективному финансовому управлению» (2006 г.), серебряной медалью Министерства сельского хозяйства РФ «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» (2007 г.), медалью «В память 1000-летия г. Казани» (2008 г.), юбилейной медалью «90 лет уголовного розыска» МВД России (2008 г.), юбилейным знаком Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области «90 лет Управлению» (2008 г.), золотым знаком и дипломом лауреата республиканского общественного конкурса «Руководитель года — 2009», орденом «Заслуженный гражданин России» (2009 г.), медалью «За доблестный труд» (2011 г.).

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