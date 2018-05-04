Список персон

Гарифуллина Ляйля Ильдаровна

Культура
Гарифуллина Ляйля Ильдаровна

Общая информация

Директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной, депутат Казанской городской Думы.

Родилась 7 октября 1964 года в Казани

Образование:

1990 г. — Казанскую государственную консерваторию им. Н.Г.Жиганова по специальности «хоровое дирижирование»;

Трудовая деятельность:

2008-2011 гг. – директор Государственного камерного хора Республики Татарстан;
С апреля 2011 г. — директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной.

Награждена памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г.Казани» в 2013 г.

Заслуженный деятель искусств РТ

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Телефон: +7 843 230 40 68
  • Email: avtoledi-40@mail.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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