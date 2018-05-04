Гарифуллина Ляйля Ильдаровна
Общая информация
Директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной, депутат Казанской городской Думы.
Родилась 7 октября 1964 года в Казани
Образование:
1990 г. — Казанскую государственную консерваторию им. Н.Г.Жиганова по специальности «хоровое дирижирование»;
Трудовая деятельность:
2008-2011 гг. – директор Государственного камерного хора Республики Татарстан;
С апреля 2011 г. — директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной.
Награждена памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г.Казани» в 2013 г.
Заслуженный деятель искусств РТ
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Телефон: +7 843 230 40 68
- Email: avtoledi-40@mail.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018