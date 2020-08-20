ОАО Арскнефтепродукт
Общая информация
ОАО «Арскнефтепродукт» входит в структуру ПАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт», которая специализируется на оптовой и розничной торговле нефтепродуктами, услугам по хранению и перевалке нефтепродуктов, профильных инженерно-технических и экспертных работах, лабораторной диагностике нефтепродуктов.
Руководитель — Сабиров Илхам Наилович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Арск
- Адрес: 422010, Арский р-н, г. Арск, ул. Нефтебаза, 1
- Телефон: (84366) 3-52-55
- Email: arsk@tatnp.ru
- Сайт: www.tatnp.ru
Дата последнего обновления: 20.08.2020