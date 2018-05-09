Список персон

Афонин Андрей Геннадьевич

Гос. ведомства
Афонин Андрей Геннадьевич Фото: Максим Платонов

Общая информация

Родился 19 октября 1971 года в г. Казань.

Образование:

1993 год — Казанский государственный финансово-экономический институт

Трудовая деятельность:

В 1993 — 1995 гг. — старший экономист отдела кредитования предприятий торговли и легкой промышленности АО «Татсоцбанк».
В 1995 — 1998 гг. — заместитель директора филиала АКБ «Заречье».
В 1998 — 2015 гг. — занимался предпринимательской деятельностью, совмещая ее с научной и преподавательской деятельностью.

С 2015 г. — генеральный директор НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Московская, 55
  • Телефон: (843) 524-90-90
  • Email: info@fpprt.ru
  • Сайт: http://fpprt.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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