В Казани ожидается до +24 градусов, днем местами пройдет небольшой дождь

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Сегодня в Казани прогнозируется переменная облачность. Днем возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем составит от +22 до +24 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр Татарстана.

Ветер северо-западный 5—10 м/с, днем местами порывами до 13 м/с.

На территории Татарстана прогнозируется повышение температуры воздуха до +26 градусов и без существенных осадков. Ветер юго-западный 5—10 м/с, днем местами порывами до 14 м/с.

