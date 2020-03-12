Григорий Панин: «Запомнилось чемпионство с «Ак Барсом», хочу повторить это с «Салаватом»

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин вспомнил предыдущие противостояния уфимцев с «Ак Барсом» и рассказал о самом запоминающемся моменте в своей карьере.

— Какие мысли насчет предстоящего противостояния с «Ак Барсом»?

— «Зеленое дерби» — это классно: ажиотаж, сумасшедший настрой. Я считаю его самым крутым дерби в КХЛ. Могу сказать это по своим ощущениям, потому что играл и в той, и в другой команде. Матчи с «Ак Барсом» — масштабное противостояние на уровне республик.

— Какой матч плей-офф в карьере стал для вас самым запоминающимся?

— Не могу сходу вспомнить. Конечно, запомнилось чемпионство с «Ак Барсом», но это было уже давно. Мне очень хочется выиграть с «Салаватом Юлаевым». Знаете, такая жажда каждый год, когда тебе уже за тридцать… Когда мне было двадцать пять лет, казалось, что еще так далеко до этого момента. Сейчас стараешься все выжать из себя, из парней. Хочется вновь испытать ощущение победы в Кубке. Хочется вновь его в руках подержать, порадоваться, и чтобы все от этого кайфовали. Не только мы, но и болельщики. Готов отдать все, что угодно, за финальный матч, — сказал Панин.

Григорий Панин выступал за казанский «Ак Барс» с 2008 по 2014 год, с которым дважды становился обладателем Кубка Гагарина.