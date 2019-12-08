«Нефтехимик» дома уступил «Салавату Юлаеву»

«Нефтехимик» в домашнем матче регулярного первенства КХЛ уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» (1:2).

Все шайбы в этой встрече были забиты в третьем периоде. Счет открыли гости, на 45-й минуте Гиматов реализовал большинство. В середине периода «Нефтехимик» усилиями Хайруллина сравнял результат, но спустя две минуты Картаев снова вывел уфимцев вперед. За оставшееся время хозяева льда отыграться уже не успели.

«Нефтехимик» — «Салават Юлаев» — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Голы:

0:1 — Гиматов (Сошников, Ларсен, 45:24, бол.)

1:1 — Хайруллин (Куликов, Сергеев, 53:00)

1:2 — Картаев (Умарк, 55:49).