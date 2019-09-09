«Салават Юлаев» изменил дизайн «Уфа-Арены»

Хоккейный «Салават Юлаев» перед первым домашним матчем в сезоне представил новый дизайн «Уфа-Арены».

Теперь стены стадиона и его внутренние элементы дополнительно окрашены в традиционный для клуба зеленый цвет.

Фото: hcsalavat.ru

«Работа по подготовке «Уфа-Арены» к новому сезону КХЛ близка к завершению. Уже в этот четверг «Салават Юлаев» примет на своем льду «Автомобилист», — сообщает уфимский клуб в соцсетях.

Отметим, что первый домашний матч «Салават Юлаев» проведет 12 сентября против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.