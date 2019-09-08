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На выборах главы Башкирии проголосовал Муртаза Рахимов

07:58, 08.09.2019
На выборах главы Башкирии проголосовал Муртаза Рахимов
Фото: соцсети

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов проголосовал на выборах главы республики. Он приехал на избирательный участок в уфимской школе №16.

Члены избирательной комиссии выложили фото с бывшим руководителем РБ в соцсети, передает «Медиакорсеть».

Напомним, что сегодня, в 7 часов утра (5.00 мск), в Башкирии начали работу 3 434 избирательных участка. По данным ЦИК РБ, проголосовать за одного из восьми кандидатов смогут более 3 млн человек.

ОбществоВласть Башкортостан
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