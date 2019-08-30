Аэропорт Уфы купит противообледенительную жидкость на 39,9 млн. рублей

Уфимский аэропорт готовится купить противообледенительную жидкость на 39,9 млн рублей.

Об этом аукционе было объявлено 23 августа, заявки принимаются с 26 августа по 10 сентября, рассматривать их будут 11 и 12 сентября.

Противообледенительная жидкость первого типа предназначена для удаления снежно-ледяных отложений с поверхностей воздушных судов и кратковременной защиты от образования этих отложений в условиях наземного обледенения, четвертого типа — только для защиты от образования отложений. Минимальное время защитного действия жидкости первого типа в различных погодных условиях будет составлять от 1 до 5 минут, четвертого типа — от 4 до 12 часов.



Всего крупнейшему аэропорту региона понадобится 300 тысяч килограммов жидкости. Поставка должна осуществляться партиями по заявкам до 31 марта 2020 года.





