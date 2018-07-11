Китай планирует выкупить долю России в украинском проекте завода ядерного топлива

Руководство компании China Nuclear Energy Industry Corporation (CNEIC) направило Министерству энергетики и угольной промышленности Украины приглашение к проведению трехсторонних переговоров.

Китайская сторона заявила о намерении участвовать в реализации проекта строительства завода по производству ядерного топлива на территории Украины и выкупа российской доли в проекте.

«В ходе переговоров (с 9 по 12 июля в Брюсселе) планируется обсудить условия участия китайской стороны в реализации проекта, выкупа доли акций «ТВЭЛ» и определения первоочередных шагов сотрудничества», — передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу украинского министерства.

По данным Минэнергоугля, CNEIC может не только выкупить российскую долю в проекте, но и обеспечить полное финансирование строительства завода.

В ведомстве отметили, что будут добиваться на переговорах возврата «ТВЭЛом» предоплаты, которую российская компания получила за изготовление оборудования для будущего завода (Украина внесла $5,2 млн своей предоплаты).