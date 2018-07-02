Экс-гендиректор «Иннополиса» станет зампреда правительства в Нижегородской области

Экс-гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов вступает в должность зампреда правительства Нижегородской области. Он будет курировать ключевые отрасли — экономику, финансы, инвестиции и имущественные отношения.

В минувшую пятницу Носов попрощался с коллективом ОЭЗ «Иннополис», который возглавлял с марта 2013 года, передает РБК.

Напомним, новый врио главы региона Глеб Никитин зимой анонсировал структурную реформу кабинета министров. Она предполагала введение поста вице-губернатора и увеличение количества замов с четырех до семи.