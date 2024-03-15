В Казани прошло соревнование по дзюдо среди юниорок до 23 лет

14 марта в столице Татарстана определились победительницы первого этапа «Российского тура дзюдо» среди юниорок в возрасте до 23 лет. В соревнованиях, приуроченных к 40-летнему юбилею женского дзюдо в России, приняли участие порядка 70 спортсменок из 21 региона РФ.
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