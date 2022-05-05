600 потерпевших, 310 томов: «казанского стрелка» начали знакомить с материалами дела

16:19, 05.05.2022 30
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сознавшийся в массовом убийстве казанец приступил к чтению 310 томов своего дела, потерпевшие подают к нему гражданские иски, требуют самого строгого наказания и просят закрыть процесс. Сегодня Верховный суд Татарстана без возражений самого Ильназа Галявиева оставил его в СИЗО до 11 августа.


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