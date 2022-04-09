На татами сильнейшие: в Казани стартовал X «Кубок Ак Барс» по каратэ

В Казани во Дворце Единоборств «Ак Барс» проходят крупнейшие в России соревнования по каратэ «Кубок Ак Барс». В этом году турнир проходит в десятый раз. Ожидается участие более 1800 спортсменов из 42 регионов России возрастных категориях от 10 лет и старше.
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