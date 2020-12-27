10+5 фото недели: оркестр Дедов Морозов, «металлический» бык изо льда и что происходит под светодиодным куполом

00:00, 27.12.2020 15 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Ринат Назметдинов
  • Илья Репин
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Илья Репин
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

До наступления 2021 года — всего пять дней. Новогодний праздник — это елочные городки, концерты и представления, горки, катки, поздравления и подарки. Об этом последний в этом году недельный фотоотчет «Реального времени». Бонус: чтобы показать вам Казань предпраздничную, на этот раз мы выбрали 15 фотографий. С Новым годом!

  • 1—6. Центральная городская елка у Центра семьи «Казан».
  • 7. Главная елка Московского и Кировского районов Казани в парке возле ДК химиков.
  • 8. В парке «Черное озеро».
  • 9—11. Республиканская елка в «Татнефть Арене».
  • 12. На выставке Юрия Филимонова «Зима» в Галерее современного искусства.
  • 13—15. Елочный городок на бульваре у нового культурного центра «Чулпан».

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