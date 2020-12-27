10+5 фото недели: оркестр Дедов Морозов, «металлический» бык изо льда и что происходит под светодиодным куполом

До наступления 2021 года — всего пять дней. Новогодний праздник — это елочные городки, концерты и представления, горки, катки, поздравления и подарки. Об этом последний в этом году недельный фотоотчет «Реального времени». Бонус: чтобы показать вам Казань предпраздничную, на этот раз мы выбрали 15 фотографий. С Новым годом!
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
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