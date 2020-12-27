10+5 фото недели: оркестр Дедов Морозов, «металлический» бык изо льда и что происходит под светодиодным куполом

До наступления 2021 года — всего пять дней. Новогодний праздник — это елочные городки, концерты и представления, горки, катки, поздравления и подарки. Об этом последний в этом году недельный фотоотчет «Реального времени». Бонус: чтобы показать вам Казань предпраздничную, на этот раз мы выбрали 15 фотографий. С Новым годом!

1—6. Центральная городская елка у Центра семьи «Казан».

7. Главная елка Московского и Кировского районов Казани в парке возле ДК химиков.

8. В парке «Черное озеро».

9—11. Республиканская елка в «Татнефть Арене».

12. На выставке Юрия Филимонова «Зима» в Галерее современного искусства.

13—15. Елочный городок на бульваре у нового культурного центра «Чулпан».