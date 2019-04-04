Сага о Наримане: булгарские фантазии Канафи Нафикова в галерее «Хазинэ».

17:30, 04.04.2019 22
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в галерее «Хазинэ» открылась выставка «История от Наримана», где представлены произведения Канафи Нафикова, созданные им за последнее десятилетие. Канафи Нафиков – художник исторического направления, театральный декоратор, портретист, живописец и график.

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