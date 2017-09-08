Московский финансовый форум

Московский финансовый форум – новая публичная площадка для профессиональной дискуссии, сфокусированной на проблемах экономической политики, общественных финансов и сфер регулирования в рамках полномочий Минфина России.

Второй Московский финансовый форум состоится в ЦВЗ «Манеж» 8 сентября 2017 года. Он будет посвящен теме «Финансовая система конкурентоспособной экономики XXI века: вызовы и решения» и приурочен к 215-летию Минфина и 870-летию Москвы — крупнейшего финансового центра России и всей Восточной Европы.

Речь пойдет о бюджетной, налоговой и долговой политике государства, перспективах межбюджетных отношений, человеческом капитале и бедности, проблемах теневого сектора и волатильности нефтяных цен. Большое внимание планируется уделить вопросам повышения качества государственного управления, развития системы государственного контроля и государственных закупок.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте форума.