Московский финансовый форум – новая публичная площадка для профессиональной дискуссии, сфокусированной на проблемах экономической политики, общественных финансов и сфер регулирования в рамках полномочий Минфина России.
Второй Московский финансовый форум состоится в ЦВЗ «Манеж» 8 сентября 2017 года. Он будет посвящен теме «Финансовая система конкурентоспособной экономики XXI века: вызовы и решения» и приурочен к 215-летию Минфина и 870-летию Москвы — крупнейшего финансового центра России и всей Восточной Европы.
Речь пойдет о бюджетной, налоговой и долговой политике государства, перспективах межбюджетных отношений, человеческом капитале и бедности, проблемах теневого сектора и волатильности нефтяных цен. Большое внимание планируется уделить вопросам повышения качества государственного управления, развития системы государственного контроля и государственных закупок.
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте форума.
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