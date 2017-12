Конференция «InRussia»

Конференция «InRussia» – уникальная деловая платформа для обсуждения вопросов интенсивного развития бизнеса иностранных компаний, локализации производства и развития инноваций в России.

Организатором «InRussia» выступает Ассоциация индустриальных парков России, а ключевыми деловыми партнерами мероприятия являются ведущие зарубежные бизнес-объединения.

«InRussia» призвана стать платформой для решения вопросов интенсивного развития международного бизнеса в России; площадкой для диалога международного бизнеса и потенциальных российских партнеров; точкой входа иностранных компаний на российский рынок и дальнейшей локализации.

В Конференции примут участие представители международных корпораций и российского бизнеса, руководители бизнес-ассоциаций и ведущих экспертных организаций, представители органов власти и региональных корпораций развития, инвестиционных компаний и финансовых организаций. Все участники представляют самые разнообразные сферы деятельности, но всех их объединяет одна цель – развивать бизнес в России.

В ходе трех панельный сессий – «How You Trade In Russia», «How You Make In Russia» и «How You Create In Russia» – топ-менеджеры ведущих международных компаний, работающих в России, и российские предприниматели обсудят широкий спектр вопросов по направлениям торговли, производства и создания новых продуктов в России. Представители бизнеса смогут задать наиболее острые вопросы напрямую руководителям федеральных министерств экономического блока Правительства и предложить свои идеи формирования деловой среды, стимулирующей развитие действующих и появление новых бизнесов.

В рамках сессии «How You Trade In Russia» участники обсудят вопросы реализации кампании по импортозамещению в некоторых отраслях промышленности и возможность участия в ней иностранных компаний, перспективы инвестирования в Россию как в свете нестабильной экономической ситуации, так и на фоне девальвации рубля как фактора снижения стоимости «входного билета» на российский рынок.

Участники сессии «How You Make In Russia» обсудят возможности и форматы локализации производства иностранных компаний в России, участие в совместных предприятиях с российскими партнерами, развитие новых современных агропромышленных производств и формы государственной поддержки инвесторов.

В ходе сессии «How You Create In Russia» лидеры инновационного бизнеса поделятся своим видением подходов к созданию новой конкурентоспособной продукции, регулирования в сфере R&D и защиты интеллектуальной собственности, выхода российских компаний на международные рынки и участия иностранных компаний в создании креативных продуктов на территории России.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте конференции.

Место проведения: г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр 6, Swissotel Красные холмы