21 сент. 2016

Ежегодное послание Президента Республики Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан

Ежегодное послание Президента Республики Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан

Ежегодное послание Президента Республики Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан о внутреннем и внешнем положении республики.

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