ТОП-клуб: Networking 2.0"- практические советы получения полезных контактов

27 сентября в 18.00 в качестве спикера на ТОП-клубе выступит известный предприниматель Казани Марат Багаутдинов, совладелец компании «Wok&Go», советник мэра города Иннополис. В программе вечера: знакомство со спикером, описание его карьерного пути и секреты построения собственного бизнеса, мастер-класс на тему «Networking 2.0»- практические советы получения полезных контактов.

Место проведения: Отель "Релита Казань", ул. Декабристов, 85г

Зарегистрироваться на мероприятие можно на странице ТОП-клуба.