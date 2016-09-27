ТОП-клуб: Networking 2.0"- практические советы получения полезных контактов

27 сентября в 18.00 в качестве спикера на ТОП-клубе выступит известный предприниматель Казани Марат Багаутдинов, совладелец компании «Wok&Go», советник мэра города Иннополис. В программе вечера: знакомство со спикером, описание его карьерного пути и секреты построения собственного бизнеса, мастер-класс на тему «Networking 2.0»- практические советы получения полезных контактов.
Место проведения: Отель "Релита Казань", ул. Декабристов, 85г
Зарегистрироваться на мероприятие можно на странице ТОП-клуба.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.