"Бизнес и власть: откровенный разговор" с Альбертом Каримовым

25 февраля в 14.00 состоится встреча предпринимателей с министром промышленности и торговли РТ Альбертом Каримовым. Встреча пройдет в рамках проекта "Бизнес и власть: откровенный разговор", организатором и модератором диалога выступает бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов.
Предприниматели обсудят с министром перспективы импортозамещения в Татарстане, вопросы поддержки татарстанских производителей, регулирования мобильной торговли и другое.
Встреча пройдет в резиденции "Штаб" (ул. Татарстан, 20, 2 эт.)
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