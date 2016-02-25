"Бизнес и власть: откровенный разговор" с Альбертом Каримовым

25 февраля в 14.00 состоится встреча предпринимателей с министром промышленности и торговли РТ Альбертом Каримовым. Встреча пройдет в рамках проекта "Бизнес и власть: откровенный разговор", организатором и модератором диалога выступает бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов.

Предприниматели обсудят с министром перспективы импортозамещения в Татарстане, вопросы поддержки татарстанских производителей, регулирования мобильной торговли и другое.

Встреча пройдет в резиденции "Штаб" (ул. Татарстан, 20, 2 эт.)