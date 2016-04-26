Специализированная выставка Недвижимость. Инвестиционные возможности. Франчайзинг

Выставка начала свою работу в 2003 г. С тех пор в её работе приняли участие более 500 участников, а посетило выставку более 20 000 человек. До 2014 года выставка носила название «Ярмарка недвижимости в Татарстане», на которой были представлены компании – застройщики и продавцы зарубежной и российской недвижимости, банки, страховые организации из России, Болгарии, Испании, Италии, ОАЭ, Северного Кипра, Турции, Швейцарии и других стран. Начиная с 2014 годы тематика выставки была расширена и включены такие разделы как инвестиции и франчайзинг.

Преимущества участия в выставке:



Вы имеете возможность в короткий срок получить массу полезных контактов

Живой диалог с потенциальным покупателями

На выставку приходит только целевой посетитель

Участие в обсуждении важных вопросов в отрасли в рамках деловой программы

Повышение имиджа компании и доверия покупателей в регионе

Личный контакт с потенциальным франчайзи

Возможность выделить Вашу франшизу на фоне остальных

Повышение уровня доверия у потенциальных покупателей франшизы

Возможность продвижения бизнеса на быстроразвивающемся рынке Республики Татарстан

Возможность проведения презентации компании широкому кругу потенциальных франчайзи

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте

Место проведения: ВЦ "Казанская ярмарка"