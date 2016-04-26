26 апр. 2016

Специализированная выставка Недвижимость. Инвестиционные возможности. Франчайзинг

Специализированная выставка Недвижимость. Инвестиционные возможности. Франчайзинг

Выставка начала свою работу в 2003 г. С тех пор в её работе приняли участие более 500 участников, а посетило выставку более 20 000 человек. До 2014 года выставка носила название «Ярмарка недвижимости в Татарстане», на которой были представлены компании – застройщики и продавцы зарубежной и российской недвижимости, банки, страховые организации из России, Болгарии, Испании, Италии, ОАЭ, Северного Кипра, Турции, Швейцарии и других стран. Начиная с 2014 годы тематика выставки была расширена и включены такие разделы как инвестиции и франчайзинг.

Преимущества участия в выставке:

  • Вы имеете возможность в короткий срок получить массу полезных контактов
  • Живой диалог с потенциальным покупателями
  • На выставку приходит только целевой посетитель
  • Участие в обсуждении важных вопросов в отрасли в рамках деловой программы
  • Повышение имиджа компании и доверия покупателей в регионе
  • Личный контакт с потенциальным франчайзи
  • Возможность выделить Вашу франшизу на фоне остальных
  • Повышение уровня доверия у потенциальных покупателей франшизы
  • Возможность продвижения бизнеса на быстроразвивающемся рынке Республики Татарстан
  • Возможность проведения презентации компании широкому кругу потенциальных франчайзи
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.

Место проведения: ВЦ "Казанская ярмарка"

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