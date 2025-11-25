25 ноя 2025

Online-конференция с Дмитрием Шиллером, Председателем регионального отделения Русского географического Общества в РТ

Смотреть видеозапись

25 ноября в 15:30 на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Дмитрий Шиллер, Председатель регионального отделения Русского географического Общества в РТ, член Общественного совета Межрегиональной волжско-камской прокуратуры и Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

Обсудим итоги рабочей поездки в Чеченскую Республику: совместные проекты и планы экспедиций, успехи Татарстанского отделения РГО в уходящем году, самые яркие события 2025-го и ожидания от 2026 года.

Календарь

Все мероприятия