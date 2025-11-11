11 ноя 2025

Национальный рекламный форум — 2025

Национальный рекламный форум — 2025

11-14 ноября в Москве пройдет «Новый супер НРФ» — точка притяжения рекламной индустрии и масштабное событие медиакоммуникационной отрасли России. С 2023 года мероприятие проходит в формате Недели рекламы и включает в себя деловую программу, а также культурно-развлекательную и вечернюю части.

Впервые на Неделе рекламы в Москве организаторы представят обновленный формат супер НРФ. Уже с первого дня участников ждет шоу, ломающее привычные форматы в проведении бизнес-мероприятий и задающее новый вектор для всех отраслевых мероприятий.

На протяжении 9 лет НРФ собирает лидеров российских экосистемных и медиакоммуникационных компаний, представителей государственной власти, рекламных агентств, брендов, рекламодателей и технологическое сообщество федерального и регионального уровня.

Ключевые темы форума:

  • Возможности и новые модели рекламного бизнеса;
  • Бренд-стратегии и оценка эффективности кампаний;
  • Тренды медиапотребления, креатива и цифровых коммуникаций;
  • Цифровизация традиционных медиа;
  • Презентация главных индустриальных продуктов и новых активов от ведущих игроков;
  • Способы оптимизации внутренних процессов с помощью ИИ;
  • Международный опыт и сотрудничество.



Календарь

Все мероприятия