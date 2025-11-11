Национальный рекламный форум — 2025

11-14 ноября в Москве пройдет «Новый супер НРФ» — точка притяжения рекламной индустрии и масштабное событие медиакоммуникационной отрасли России. С 2023 года мероприятие проходит в формате Недели рекламы и включает в себя деловую программу, а также культурно-развлекательную и вечернюю части.



Впервые на Неделе рекламы в Москве организаторы представят обновленный формат супер НРФ. Уже с первого дня участников ждет шоу, ломающее привычные форматы в проведении бизнес-мероприятий и задающее новый вектор для всех отраслевых мероприятий.



На протяжении 9 лет НРФ собирает лидеров российских экосистемных и медиакоммуникационных компаний, представителей государственной власти, рекламных агентств, брендов, рекламодателей и технологическое сообщество федерального и регионального уровня.



Ключевые темы форума:

Возможности и новые модели рекламного бизнеса;

Бренд-стратегии и оценка эффективности кампаний;

Тренды медиапотребления, креатива и цифровых коммуникаций;

Цифровизация традиционных медиа;

Презентация главных индустриальных продуктов и новых активов от ведущих игроков;

Способы оптимизации внутренних процессов с помощью ИИ;

Международный опыт и сотрудничество.





