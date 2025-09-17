17—19 сентября в Казани на территории Kazan Expo состоится Международный форум «Kazan Digital Week — 2025».
Миссия KAZAN DIGITAL WEEK — содействие в обмене научнотехнической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства Российской Федерации в международном сотрудничестве.
Тематические направления KDW — 2025
— Интеллектуальные транспортные системы;
— Цифровые технологии в государственном управлении;
— Цифровая индустрия 4.0;
— Цифровые технологии в образовании;
— Цифровые технологии в культуре;
— Кибербезопасность нового времени;
— Экосистема финтех;
— Инновации, интегрированные в бизнес;
— Цифровые технологии в здравоохранении и медицине;
— Цифровые технологии в сельском хозяйстве.
