XV благотворительный турнир по гольфу на кубок Раиса Республики Татарстан

Гольф-турнир на кубок Раиса Республики Татарстан — традиционный ежегодный
благотворительный спортивный праздник и значимое событие для российского гольфсообщества. Соревнования в этом году пройдут в 15 раз и, по предварительным прогнозам, соберут более сотни спортсменов из 6 стран. Все вырученные в рамках турнира средства будут направлены в благотворительный фонд «Семья вместе».
Подчеркнёт международный статус турнира в этом году участие китайской сборной — турнир 2025 года включён в программу российско-китайского форума «РОСТКИ». Также, по традиции, в числе участников будут топ-менеджеры крупных татарстанских компаний.
В этом году Кубок Раиса пройдет на двух главных полях Республики Татарстан, находящихся в 30 минутах езды друг от друга:
Спортсмены увезут с соревнований 9 комплектов наград: помимо индивидуального и командного первенств медалями будут отмечены шесть специальных номинаций. Завершится турнир торжественным гала-ужином в ресторане «Тургай», там же пройдёт награждение победителей.
