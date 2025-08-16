XV благотворительный турнир по гольфу на кубок Раиса Республики Татарстан

Гольф-турнир на кубок Раиса Республики Татарстан — традиционный ежегодный

благотворительный спортивный праздник и значимое событие для российского гольфсообщества. Соревнования в этом году пройдут в 15 раз и, по предварительным прогнозам, соберут более сотни спортсменов из 6 стран. Все вырученные в рамках турнира средства будут направлены в благотворительный фонд «Семья вместе».

Подчеркнёт международный статус турнира в этом году участие китайской сборной — турнир 2025 года включён в программу российско-китайского форума «РОСТКИ». Также, по традиции, в числе участников будут топ-менеджеры крупных татарстанских компаний.

В этом году Кубок Раиса пройдет на двух главных полях Республики Татарстан, находящихся в 30 минутах езды друг от друга:

SVIYAGA HILLS GOLF CLUB — здесь 16 августа с 10 до 16:00 пройдёт индивидуальный этап турнира.

AK BARS GOLF CLUB примет на современном 18-луночном поле командный этап турнира 17 августа. Церемония открытия начнётся в 10:00, турнир пройдёт с 10:30 до 18:00

Спортсмены увезут с соревнований 9 комплектов наград: помимо индивидуального и командного первенств медалями будут отмечены шесть специальных номинаций. Завершится турнир торжественным гала-ужином в ресторане «Тургай», там же пройдёт награждение победителей.