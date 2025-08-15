15 авг 2025

Бизнес-бранч «Развитие локальных брендов в Закамье: проблемы, пути решения, кейсы»

15 августа в г. Набережные Челны «Реальное время» организует бизнес-бранч и приглашает к участию владельцев и топ-менеджеров компаний, развивающих локальные бренды в закамском регионе Татарстана.

Обсудим следующие темы:

  • Продвижение локального бизнеса в соцсетях: какие ресурсы используют предприниматели в целях маркетинга в 2025 году? Что приносит лиды в b2c и контракты в b2b?
  • Продажи на маркетплейсах: фэшн-индустрия, пищевое производство, другие виды продукции. Преимущества, подводные камни, эффективность.
  • Сфера услуг: общепит, бьюти-бизнес, шиномонтаж и т.д. Возможно ли развитие сети в Закамье, с какими проблемами сталкиваются предприниматели при масштабировании бизнеса и как их решают участники рынка?
  • Возможности господдержки и сложности, с которыми сталкиваются предприниматели при попытке ее получения для развития локального бренда.
  • Специфика рынка в Закамье: какие бизнес-ниши здесь перспективны.


Контакты

По вопросам участия:

+7 (843) 222-90-80;

e-mail: pr@realnoevremya.ru

