Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер: MARIMBA PLUS

17 июля в 19:00 встречаемся на площадке присутственных мест и наслаждаемся джазом в исполнении MARIMBA PLUS.
Marimba Plus — группа с неповторимым стилем и двадцатипятилетней историей, перенесет слушателей в другое измерение. Стилистику композиций, которые исполняет Marimba Plus, можно охарактеризовать как organic music — соединение академической традиции, фолка, джаза и электроники. Мягкий магический тембр Маримбы придает особую атмосферность звучанию ансамбля, в состав которого также входят флейта, кларнет, виолончель, саксофон, бас-гитара и барабаны. Вся музыка Marimba Plus написана лидером коллектива, лауреатом премии «Триумф» Львом Слепнером.
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