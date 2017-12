Фестиваль "Jazz в усадьбе Сандецкого": Evgeny Lebedev / Anton Revnyuk PROJECT feat. Ольга Скепнер / струнный квартет (Москва — Казань)

«Jazz в усадьбе Сандецкого» — ежегодный летний музыкальный фестиваль open air, проводится в одном из красивейших исторических мест современной Казани — парке Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан (ранее усадьба генерал-губернатора Сандецкого).

Российская джазовая сцена изобилует яркими и незаурядными музыкантами. Встречаясь на фестивальных площадках, порой создаются уникальные творческие союзы. Один из таких тандемов — проект Евгения Лебедева (рояль, клавишные) и Антона Ревнюка (контрабас, бас гитара).

Будучи весьма востребованными как сайдмены в многочисленных российских и международных проектах, музыканты также являются состоявшимися композиторами и лидерами собственных коллективов. Аранжировки Антона Ревнюка можно услышать в репертуаре ведущих джазовых и эстрадных исполнителей, а композиции Евгения Лебедева неоднократно использовалась в художественных фильмах, театральных и танцевальных постановках в России и за рубежом. В настоящее время музыканты работают над выпуском совместного альбома при участии струнного квартета солистов московской консерватории, благодаря чему звучание ансамбля вышло далеко за пределы джазового мэйнстрима. Здесь можно услышать и следование русской классической традиции, и элементы фри-джаза, и образные музыкальные зарисовки в духе французских импрессионистов. И тем не менее, это стопроцентный современный джаз. Как говорят сами музыканты: "Мы не стараемся загнать нашу музыку в рамки определенного стиля, а просто играем то, что сами хотим слушать."

Евгений Лебедев — победитель международного конкурса джазовых исполнителей в Бельгии, призер конкурса «Made In New York Jazz Competition» и международного конкурса пианистов в Монтре (Швейцария), обладатель специальной премии журнала «Billboard», выпускник прославленного Berklee College of Music. Евгений принимал участие в крупнейших джазовых фестивалях мира: North Sea Jazz, Jazz Masters (Нидерланды), Jazz a Juan (Франция), Lionel Hampton Jazz Festival, Tanglewood Jazz Festival (США), Jazz Hoeilaart (Бельгия), гастролировал в Германии, Эстонии, Франции, Бельгии, Голландии, Великобритании, Швейцарии, США и Армении, выступал с джазовыми звездами первой величины: Jack DeJohnette, Marcus Miller, David Sanchez, Joe Lovano, David Fiuczynski, Kenwood Denard, Terri Lyne Carrington, Lenny White, Randy Brecker, Ben Street, George Garzone, Ernesto Simpson, Louis Cato, Evan Marien, Edward Perez, Jason Palmer…

Антон Ревнюк — чрезвычайно востребованный музыкант, одинаково виртуозно владеющий контрабасом и бас-гитарой. Игру Антона отличает внимательное отношение к аккомпанeменту, в сочетании с незаурядным дарованием солиста-импровизатора. Его можно услышать в зале московской консерватории (в симфоническом оркестре с хоровой капеллой, исполняющим музыку Шнитке), на стадионе в рок-опере «Парфюмер», на джаз-фестивалях с биг-бэндом Игоря Бутмана или в малых составах. Антон выступал с такими известными музыкантами как Крэйг Хэнди, Рики Себастиан, Дэнни Готтлиб, Донни Макказлин, Адам Роджерс, Грегори Портер и многими другими. Его имя включено в Энциклопедию Джаза вместе с джазовыми звездами ХХ века.

Игнат Кравцов — джазовый музыкант, барабанщик, композитор.

Участник международных джазовых фестивалей в США, Германии, Польше, Украине и России. Редкий музыкант, отмеченный особенными способностями играть разножанровую музыку. Игнат родился и вырос в Екатеринбурге, где и получил музыкальное образование. Через некоторое время он переезжает в Москву, где знакомится с известными джазовыми музыкантами и начинает тесно сотрудничать не только с ними, но и с некоторыми известными группами, такими как Guru Groove Foundation. Игнат имел честь выступать на одной сцене с такими выдающимися личностями, как Steve Turre, Stanley Jordan, Ralph Bowen, Jaleel Shaw, Jimmy Huslip, George Cables…

В проекте принимает участие вокалистка Ольга Скепнер (Казань).

СТРУННЫЙ КВАРТЕТ (КАЗАНЬ)

Рустем Монасыпов (скрипка) — лауреат многочисленных международных и всероссийских конкурсов, обладатель премий гран-при, аспирант Высшей школы музыки Цюриха (Швейцария) и Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (Россия). С 2008 года является стипендиатом Международного Благотворительного Фонда «Новые имена».





Арслан Сайфи (скрипка) — обладатель премии гран-при конкурса Мстислава и Леопольда Ростроповичей, лауреат первой премии международного конкурса скрипачей в Париже имени Канетти, стипендиат Международного Благотворительного Фонда «Новые имена» (2009 год), аспирант Казанской государственной консерватории.





Иван Ромашов (альт) — лауреат международных конкурсов, выпускник Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова. Стипендиат премии «Корстон», участник проектов «Новая музыка», «Рок-симфони».







Сергей Пономарев (виолончель) – лауреат многочисленных международных и всероссийских конкурсов, аспирант Казанской государственной консерватории. В 2007 году стал лауреатом премии Министерства образования и науки РФ по поддержке талантливой молодежи. В 2008 году являлся стипендиатом Министерства культуры РТ. В 2011 году был удостоен специальной стипендии Президента Республики Татарстан.

Состав коллектива:

Eвгений Лебедев — фортепиано

Aнтон Ревнюк — контрабас

Игнат Кравцов — барабаны

Ольга Скепнер — вокал

Струнный квартет:

Рустем Монасыпов — скрипка

Арслан Сайфи — скрипка

Иван Ромашов — альт

Сергей Пономарев — виолончель

