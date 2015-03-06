Откровенный разговор с Ильсуром Метшиным

Ильсур Метшин встретится с предпринимателями для откровенного разговора

6 марта Мэр Казани Ильсур Метшин встретится с предпринимателями столицы Татарстана в рамках серии регулярных встреч представителей бизнеса с первыми лицами органов власти «Бизнес и власть: откровенный разговор».

Проект запущен в 2014 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова. Инициатор проекта – бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов. Участники встречи задают руководителям органов власти конкретные предметные вопросы. Все решения, принятые в ходе встреч, протоколируются и берутся на контроль аппаратом Уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей.

В рамках проекта уже прошли встречи с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, главным государственным инспектором РТ по пожарному надзору Сергеем Сергеевым, руководителем Исполкома Набережных Челнов Наилем Магдеевым, руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан Мариной Патяшиной и другими представителями власти.

Зарегистрироваться для участия во встрече с главой Казани можно по ссылке.