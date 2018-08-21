Армия 2018 - международный военно-технический форум

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации в период с 21 по 26 августа 2018 года будут проведены Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2018» и Международный форум «Неделя национальной безопасности».

В рамках проведения предстоящих форумов «АРМИЯ-2018» и «Неделя национальной безопасности» предусматривается статическая экспозиция, демонстрационная, научно-деловая, военно-патриотическая программы, культурно-художественные и протокольные мероприятия. Также будут развернуты специализированные выставки «Инновационный клуб» и «Интеллектуальные промышленные технологии-2018».

С учетом опыта ранее проведенных конгрессно-выставочных мероприятий предлагается следующий порядок работы форумов:

21 августа 2018 г. – открытие форумов, официальная часть, работа первых лиц государства, руководителей органов государственной власти, предприятий промышленности и иностранных делегаций;

с 22 по 23 августа 2018 г. – дни работы для специалистов;

с 24 по 26 августа 2018 г. — это пятница, суббота и воскресенье – дни работы форумов для массового посещения.

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2018» и Международный форум «Неделя национальной безопасности» пройдут на базе одной из ведущих выставочных площадок России — «Патриот Экспо», а также на полигоне «Алабино» и аэродроме «Кубинка».

В рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2018» в военных округах и на Северном флоте будут организованы демонстрационные показы и выставочные экспозиции образцов вооружения, военной и специальной техники.

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