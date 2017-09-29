Ассоциация медицинских работников РТ

Общая информация

«Ассоциация медицинских работников Республики Татарстан» создана в 2009 году. Цель - оказание содействия инновационному развитию системы здравоохранения Республики Татарстан, совершенствованию законодательной базы в сфере здравоохранения, повышению качества оказываемой медицинской помощи, защите социальных и профессиональных прав и законных интересов своих членов.

Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации, которое возглавляет Президент, избираемый Общим собранием из состава членов Ассоциации сроком на 3 года.



Руководитель - Питулова Ирина Борисовна

Дата последнего обновления: