Государственная комиссия по запасам пооезных ископаемых
Органы федеральной власти
Общая информация
Учреждение действует на всей территории России, и состоит из 10 филиалов.
Государственная комиссия по запасам пооезных ископаемых осуществляет:
- Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр.
- Организационно-методическое сопровождения деятельности уполномоченных комиссий по рассмотрению и утверждению запасов полезных ископаемых.
Руководитель в РТ - Гатиятуллин Накип Салахович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Баумана, 20
- Email: kazan@gkz-rf.ru
- Сайт: www.gkz-rf.ru
Дата последнего обновления: 14.09.2017