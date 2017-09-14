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Государственная комиссия по запасам пооезных ископаемых

Органы федеральной власти

Общая информация

Учреждение действует на всей территории России, и состоит из 10 филиалов.

Государственная комиссия по запасам пооезных ископаемых осуществляет:

  • Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр.
  • Организационно-методическое сопровождения деятельности уполномоченных комиссий по рассмотрению и утверждению запасов полезных ископаемых.
Руководитель в РТ - Гатиятуллин Накип Салахович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Баумана, 20
  • Email: kazan@gkz-rf.ru
  • Сайт: www.gkz-rf.ru

Дата последнего обновления: 14.09.2017

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